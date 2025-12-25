сегодня в 13:50

УФАС Подмосковья возбудило дело против «Одинмед МО» из-за нарушений в рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против ООО «Одинмед МО» по подозрению в нарушении закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от ООО «Лаборатория Гемотест» на размещение рекламы лабораторных исследований на фасаде здания. В обращении указывалось на возможные нарушения законодательства о рекламе.

По итогам проверки УФАС выявило признаки нарушения пункта 7 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в размещении недостоверных сведений об исключительных правах на средство индивидуализации.

Если вина компании будет установлена, ООО «Одинмед МО» может быть привлечено к административной ответственности по статье 14.3 КоАП и оштрафовано.