УФАС Подмосковья начало дело против компании «Халмер» из-за нарушений в рекламе

Московское областное УФАС России возбудило дело против ООО «Халмер» по факту размещения недостоверной рекламы услуг по доставке воды в интернете, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольное ведомство получило обращение от физического лица о размещении в интернете рекламы услуг по доставке воды, содержащей признаки нарушения законодательства о рекламе.

В ходе проверки специалисты УФАС выявили, что в рекламе ООО «Халмер» были указаны сведения об объеме продажи товара, которые не соответствуют действительности. По итогам рассмотрения обращения в отношении компании возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 14 части 3 статьи 5 закона о рекламе.

Если вина компании будет установлена, ООО «Халмер» может быть привлечено к ответственности и оштрафовано по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.