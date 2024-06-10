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УФАС по Подмосковью привлекло ООО ЧОП «ПФЗ «Кодекс А1» к ответственности

Московское областное УФАС России привлекло ООО ЧОП «ПФЗ «Кодекс А1» к административной ответственности. Общество признали виновным в административном правонарушении по части 5 статьи 19.8 КоАП, передает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО ЧОП «ПФЗ «Кодекс А1» назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.