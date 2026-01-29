УФАС Московской области возбудило дело против компании «Рольф» из-за рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело в отношении компании «Рольф» по признакам нарушения закона о рекламе после обращения гражданина, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от гражданина на размещение в интернете рекламы мотоциклов, в которой были выявлены признаки нарушения закона о рекламе.

По итогам рассмотрения обращения УФАС Московской области возбудило дело в отношении АО «Рольф». В ведомстве отметили, что компания не указала в рекламе часть существенной информации о товаре, что является нарушением части 7 статьи 5 закона о рекламе.

Если вина компании будет установлена, ей может быть назначен штраф в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

