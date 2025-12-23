УФАС Московской области возбудило дело против «Евроэталон» за рассылку рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против ООО «Евроэталон» из-за подозрения в нарушении закона о рекламе при рассылке писем без согласия получателей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на получение рекламных писем о корпоративных подарках, которые, по мнению заявителя, нарушали закон о рекламе.

По итогам рассмотрения обращения УФАС возбудило дело в отношении ООО «Евроэталон». Компанию подозревают в нарушении части 1 статьи 18 закона о рекламе, так как рассылка рекламных сообщений осуществлялась по сетям электросвязи без предварительного согласия абонентов.

Если вина компании будет установлена, ей может грозить штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.