УФАС Московской области возбудило дело против «Двор-МСК» за нарушение закона о рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против ООО «Двор-МСК» из-за подозрения в нарушении закона о рекламе при размещении рекламы салона красоты на транспортном средстве, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Местная администрация направила в УФАС материалы о размещении рекламы салона красоты на автомобиле с нарушением требований законодательства о рекламе.

По итогам проверки антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Если вина компании будет установлена, ООО «Двор-МСК» может быть привлечено к административной ответственности и оштрафовано по статье 14.38 КоАП.