Удовольствие на грани острой боли: почему нельзя часто заниматься сексом

Чрезмерная сексуальная активность действительно способна привести к физическому и эмоциональному истощению. Интенсивное и частое трение неизбежно травмирует нежные слизистые оболочки. Об этом РИАМО сообщила сексолог Евгения Рыкова.

У женщин это нарушает естественную микрофлору, открывая путь к бактериальному вагинозу и болезненному посткоитальному циститу. У мужчин возникают микротрещины, натертости и отечность. Постоянные нагрузки на мышцы тазового дна вместо полезной тренировки вызывают их сильный гипертонус и спазмы, буквально превращая удовольствие в острую боль.

«Не менее серьезный удар получает нейрохимия мозга. Оргазм сопровождается мощнейшим выбросом дофамина, эндорфинов и окситоцина. Если это происходит экстремально часто, рецепторы теряют чувствительность», — сказала Рыкова.

Развивается дофаминовая яма: базовое либидо падает, для достижения возбуждения требуются все более сильные стимулы, а вне постели человек проваливается в апатию и раздражительность.

«Без периодов покоя секс из источника энергии превращается в изматывающий марафон, который изнашивает организм, лишает сна и убивает подлинную эмоциональную близость. Здоровая интимная жизнь всегда требует времени на физиологическое восстановление», — добавила сексолог.

