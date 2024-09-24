Удивительная связь: психолог рассказала, как воспитывать близнецов

С 1980-х годов мировая рождаемость близнецов увеличилась на треть. Специалисты отмечают удивительную связь между такими людьми, которая сохраняется на протяжении всей жизни. Об особенностях отношений между близнецами и их воспитании рассказала детский и подростковый психолог Лариса Кононова, сообщает «МИР 24» .

«Близнецы одновременно и ближайшие союзники, и ярые конкуренты. Они сильно скучают друг без друга, но постоянно ругаются, когда оказываются вместе, конкурируют за игрушки, за место около мамы и за внимание бабушки», — сказала эксперт.

По словам Кононовой, такие дети привязаны друг к другу сильнее, чем обычные братья или сестры.

Специалисты также озвучили несколько советов родителям близнецов: давать ребятам время друг на друга, учитывать разницу между ними, позволить наследникам разрешать конфликты самостоятельно и поощрять индивидуальные интересы каждого.

По прогнозам экспертов, в 2024 году в России может родиться более 30 тыс. близнецов.