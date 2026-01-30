Учителя-логопеды Богородского округа обсудили методы работы с детьми с ОВЗ

Окружной семинар для учителей-логопедов прошел 28 января на базе центра образования №2 имени Короленко в Богородском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

28 января в центре образования №2 имени Короленко в Богородском округе состоялся практико-ориентированный семинар для учителей-логопедов. Темой встречи стали эффективные методы и приемы для активации познавательной и речевой деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе семинара педагоги делились теоретическими и практическими наработками, представляли коллегам готовые к применению методики и технологии. Специалисты обсудили актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются в профессиональной деятельности.

Участники отметили высокий уровень интерактивности: они задавали вопросы, участвовали в обсуждениях и обменивались мнениями. Организаторы подчеркнули, что главная ценность подобных встреч — живой обмен опытом и возможность освоить новые инструменты работы.

Мероприятие стало важной площадкой для повышения профессионального мастерства логопедов и улучшения качества образования для детей с особыми потребностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.