Учитель Раменской школы № 21 организовала для учеников необычный урок

Традиция, которая подчеркивает уважение и радушие хозяев — встречать хлебом и солью, существует с незапамятных времен. Издревле хлеб считался главным продуктом на столе. Так и сейчас, будь то будничный завтрак или праздничный ужин, без хлеба не обходятся. В 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров был учрежден Всемирный день хлеба, и отмечают его 16 октября.

Цель праздника — подчеркнуть значение хлеба как основного продукта питания, а также распространить знания о его культурной и питательной ценности.

Полина Игоревна Щавелева, учитель Раменской школы № 21, подготовила для ребят особенный урок. «Сегодня я провела необычный урок, он был посвящен хлебу. Это достаточно важная тема для молодого поколения. К сожалению, не все умеют ценить этот продукт и выбрасывают остатки хлеба. Но только вдумайтесь, сколько времени и трудов необходимо, чтобы хлеб попал к нам на стол. К тому же все мы помним историю, во время блокады Ленинграда выдавали всего 100 грамм хлеба в сутки. Эту тему мы тоже обсуждали с детьми. Также сегодня ребята узнали, что хлеб когда-то давно считался признаком богатства, его выпекали дома», — рассказала Полина Игоревна.

Пасхальный кулич, лаваш, сладкий рулет, калач, пончик, бублик, пироги и пицца — все это виды хлебобулочных изделий, которые ребята прекрасно знают. Они с интересом и вовлеченностью разгадывали кроссворд на тему празднования Всемирного дня хлеба.

Ни один завтрак в школьной столовой не обходится без хлеба. Дети кушают его вместе с кашей, не отказываются и от бутербродов с сыром, и свежей выпечки.

