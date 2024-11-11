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Учитель из Подмосковья победила в конкурсе «Педагог — профессия творческая»

Учитель Домодедовской школы № 4 Дарья Власова стала победителем во Всероссийском конкурсе для работников образовательных учреждений «Педагог — профессия творческая», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дарья Власова — молодой специалист. Она работает учителем начальных классов в Домодедовской школе № 4. На конкурсе она представила свою уникальную методику систематизации и обобщения знаний учащихся на уроках русского языка. По результатам конкурса Дарья Сергеевна заняла первое место.

Конкурс «Педагог — профессия творческая» проходил в заочной форме в рамках федерального проекта «Современная школа» и собрал множество талантливых педагогов со всей страны.

Благодаря таким конкурсам у педагогов появляется возможность делиться своими наработками и знаниями, реализовываться в профессии и пополнять портфолио.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.