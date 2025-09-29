Учитель физики из Реутова вышел в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2025»

В Санкт-Петербурге завершился первый тур главного педагогического соревнования страны. Из 89 лучших учителей России, победителей региональных этапов, в финальную двадцатку прошел Юрий Михайлович Уробушкин — учитель физики из реутовской школы № 10, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь ему предстоит борьба за звание абсолютного победителя во II туре, который пройдет в гимназии им. Примакова.

Это серьезное достижение не только для педагога, но и для всей системы образования городского округа Реутов. Успех Юрия Михайловича на федеральном уровне — наглядный результат работы по поддержке и развитию талантливых педагогов в нашем городе.

«Поздравляем Юрия Михайловича с блестящим прохождением в финал! Мы гордимся, что именно реутовский учитель представляет Московскую область среди сильнейших педагогов России. Желаем уверенности, вдохновения и победы в московском этапе», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.