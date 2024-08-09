Ученым Подмосковья вручили сертификаты на получение социальной ипотеки

В Московской области состоялось вручение сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище».

«Уже девять лет ежегодно в Подмосковье вручаются сертификаты на получение социальной ипотеки для молодых ученых и специалистов. В этом году их обладателями стали 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Московской области. В число получателей сертификатов вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства — ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста из Подольска, ЦНИИмаш из Королева, НПО «Энергомаш» из Химок, авиационной корпорации «Рубин» из Балашихи и других организаций региона», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день получателями соципотеки стали уже более 750 молодых ученых и специалистов.

«Талантливые специалисты — это один из главных ресурсов Подмосковья, наша задача обеспечить их комфортным жильем. С этой целью с 2016 года в Московской области действует программа «Социальная ипотека». Получить соципотеку могут медицинские работники, педагоги, молодые ученые, уникальные специалисты и тренеры. За это время обладателями льготного жилья стали более 3 тыс. специалистов. В этом году сертификаты на покупку жилья получили 57 молодых ученых и специалистов ОПК. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

В 2024 году будет вручено 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека», из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в прошлом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.