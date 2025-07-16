Ученый научного центра в Солнечногорске стал лауреатом всероссийского конкурса

Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта Нарине Оганян стала лауреатом ежегодной премии «Компетентная лаборатория». Ученого отметили в номинации «За значительный вклад в развитие лабораторной деятельности в РФ». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нарине Оганян занимает должность замначальника отдела физико-химических и электрических измерений. Нарине Оганян руководит исследованиями и активно участвует в развитии профессионального сообщества. В 2024 году за ее авторством вышла книга «Введение в метрологию для химиков и биологов» — первый том большого образовательного цикла. К печати готовится продолжение. Нарине Оганян зачастую выступает спикером на международных и всероссийских научных конференциях.

«Поздравляю с присуждением престижной награды! Результаты лабораторной деятельности ВНИИФТРИ служат на благо всей страны и влияют на качество жизни каждого гражданина. Благодарю за вклад в развитие отечественной науки», — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Общественная премия «Компетентная лаборатория» присуждается ежегодно в рамках Международной конференции «Аккредитация. Компетентность». Учреждена Всероссийской организацией качества.

ФГУП ВНИИФТРИ Росстандарта расположен в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск. Является одним из крупнейших национальных метрологических институтов. В нем хранятся 57 государственных первичных эталонов — более трети в стране. В институте трудятся порядка 2000 сотрудников. В 2025 году научный центр отметил своё 70-летие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые „творят“», — заявил Воробьев.