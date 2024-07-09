Ученые узнали, почему высокий потолок заставляет нервничать

Большие помещения с высокими потолками могут вызвать у человека ощущение дискомфорта и напряжения, считают ученые из Австралии. По мнению исследователей, именно по этой причине иногда студенты терпят неудачи на экзаменах в больших аудиториях, сообщает портал «Узнай.ру» .

Как выяснили австралийские ученые, даже нахождение в комнате с высокими потолками вызывает повышенное напряжение. Они провели исследование среди 15 тыс. студентов и узнали, что такая реакция даже не зависит от психологических особенностей отдельного учащегося.

Это может быть связано с тем, что большие помещения создают ощущение открытого и неуютного пространства, вызывают чувство потери безопасности и контроля, интимности и приватности. Все это приводит к повышенной тревоге и стрессу, указали эксперты.

«Большие помещения с высокими потолками могут вызывать у некоторых людей чувство напряжения и дискомфорта. Это явление известно как „эффект открытого пространства“», — отметила семейный психолог Ольга Романив.