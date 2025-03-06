Ученые раскрыли необычную причину сильных землетрясений
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Главный научный сотрудник института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил, что усиление солнечной активности повышает риск землетрясений: к такому открытию ученые пришли в результате многолетних сейсмических наблюдений, сообщает Life.ru.
«Сильные землетрясения с магнитудой больше 7 чаще случаются на спадающей фазе солнечной активности после максимума. Большинство сейсмологов в это не верят, но статистически это установлено», — сказал Сергей Пулинец.
Ранее в Японии раскрыли, что количество пятен на Солнце связано с количеством землетрясений. Исследователи предположили, что на сейсмическую активность влияет тепло от Солнца: оно может менять свойства горных пород и характер движения подземных вод.
При этом при нагреве горные породы постепенно становятся более хрупкими и склонными к растрескиванию, затем это более глобально отражается на изменениях и движении литосферных плит.