Ученые раскрыли необычную причину сильных землетрясений

«Сильные землетрясения с магнитудой больше 7 чаще случаются на спадающей фазе солнечной активности после максимума. Большинство сейсмологов в это не верят, но статистически это установлено», — сказал Сергей Пулинец.

Ранее в Японии раскрыли, что количество пятен на Солнце связано с количеством землетрясений. Исследователи предположили, что на сейсмическую активность влияет тепло от Солнца: оно может менять свойства горных пород и характер движения подземных вод.

При этом при нагреве горные породы постепенно становятся более хрупкими и склонными к растрескиванию, затем это более глобально отражается на изменениях и движении литосферных плит.