Ученые опасаются возможных рисков из-за создания «зеркальной жизни»

Специалисты из ведущих американских университетов выражают обеспокоенность потенциальными последствиями разработки так называемой «зеркальной жизни». Согласно публикации в журнале Foreign Affairs, эта новая биотехнология, предполагающая создание организмов с молекулярной структурой, противоположной природной, может представлять серьезную угрозу, пишет РБК .

Хотя «зеркальные» бактерии пока существуют только в теории, исследователи Кейт Адамала из Университета Миннесоты и Лиям Читаят из MIT уже предостерегают о возможных рисках. По их мнению, такие синтетические формы жизни могут не только помочь в научных исследованиях происхождения жизни, но и спровоцировать опасные эпидемии, способные изменить естественный ход эволюции.

Ученые считают, что искусственно созданные организмы могут стать источником новых инфекций, опасных для всей экосистемы Земли, включая людей, животных и растения.

Разработка «зеркальных клеток», на создание которых уйдет 10-30 лет, может представлять серьезную угрозу, так как новые искусственные организмы будут устойчивы к разрушению, и не будут зависеть от природных ограничений. Именно они могут стать настоящей проблемой для существования всего живого на Земле, несмотря на их научную ценность.