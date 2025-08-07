Ученые обнаружили следы древней кометы, изменившей климат Земли

Международная команда ученых, в том числе российский специалист Владимир Цельмович, обнаружила на океанском дне следы обломков кометы, которые могли вызвать глобальное похолодание и массовое вымирание около 12,8 тыс. лет назад, сообщает «Царьград» .

Исследователи проанализировали образцы с океанского дна и выявили металлические частицы неземного происхождения. По их данным, возраст этих частиц совпадает с периодом резкого похолодания и исчезновения множества видов растений и животных.

Ученые считают, что столкновение Земли с обломками кометы привело к образованию гигантских облаков пыли, которые на протяжении примерно тысячи лет блокировали солнечный свет. Это вызвало значительные климатические изменения на планете.

По мнению специалистов, падение обломков могло повредить ледники, в результате чего большие объемы пресной воды попали в Атлантический океан. Это событие, по их оценкам, привело к гибели сотен видов флоры и фауны.