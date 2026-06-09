Ученые объяснили, чем обусловлен запах пота

Человеческие феромоны не доказали способность вызывать влечение. Запах тела чаще связан с привязанностью, тревогой и сигналами болезни, сообщает kp.ru

Австралийские психологи давали женщинам вслепую нюхать футболки незнакомцев и постоянных партнеров. Пот чужаков нередко казался приятнее, но самым сексуальным участницы называли запах мужа или парня. Это объясняют близостью и привычкой, а не «приворотными» молекулами.

Андростадиенон и эстратетраенол, которые называют кандидатами в феромоны, могут слабо менять настроение. Эффект нестабилен и не похож на инстинктивное притяжение. Духи с «феромонами» работают как обычный аромат.

Другие опыты показали защитную роль обоняния. Пот людей после фильма ужасов вызывал у испытуемых напряжение мышц лица, похожее на «маску страха». В Швеции ученые активировали иммунитет здоровых людей, и через несколько часов запах пота становился более резким и неприятным. При «больном» запахе организм переходил в режим защиты: в слюне росли показатели воспаления.

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