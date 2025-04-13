Ученые нашли новое парящее озеро на куполах вулкана Шивелуч на Камчатке

Российские ученые во время полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч нашли новое парящее озеро, температура которого у берегов составляет 52 градуса. Об этом сообщает «Институт вулканологии и сейсмологии» .

Красивую находку ученые сделали 10 апреля. На опубликованных кадрах видно, что озеро имеет овальную форму, а над поверхностью воды поднимаются густые клубы пара. По словам специалистов, диаметр водоема составляет порядка 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток.

«В центральной части озера расположен бурлящий котел диаметром до 3 метров с высотой выбросов порядка 40 сантиметров. На поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка, предположительно, сера и ее производные», — говорится в сообщении института.

Исследователи сделали забор воды и пленки для лабораторных исследований. На какой высоте располагается озеро, не уточняется.

В ноябре 2024 года вулкан Шивелуч на Камчатке активно извергался. «Роскосмос» показал, как выглядит этот процесс со спутника «Арктика-М».