Ученые Курчатовского института провели лекции для школьников Подмосковья

В школах Одинцово, Химок и Люберец 20 декабря состоялись лекции, которые для учеников провели специалисты Курчатовского института. Мероприятия были посвящены меганауке, синхротронам и мегаускорителям. Ученые объяснили, как работают эти установки и почему они важны для изучения структуры различных веществ.

Занятия проходили в интерактивном формате, что позволило школьникам не только слушать, но и задавать вопросы экспертам. По словам Анны Викторовой, ученицы гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах, благодаря такому подходу сложные научные понятия стали более понятными и наглядными.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают школьникам познакомиться с современной наукой, узнать о последних исследованиях и определиться с будущей профессией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.