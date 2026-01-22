Ученики раменской школы установили кормушки для птиц

В Подмосковье стартует ежегодная экологическая акция «Покорми птиц». Не секрет, что зимой пернатым трудно добывать корм, и тогда на помощь приходят люди. Птичья столовая появилась во дворе Раменской школы № 8, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ученики 2 «Б» класса полным составом после занятий повесили кормушки и насыпали в них корм.

«Сегодня мы проводим внеурочную деятельность в рамках проекта „Орлята России“. У нас стартовал трек „орленок-доброволец“, и ребята сделали свое первое доброе дело. Вместе с родителями они смастерили кормушки для птиц, которые мы сегодня повесили на территории школы, раз в неделю будем насыпать зерно. А на уроках окружающего мира я рассказываю детям, как важно сохранять и оберегать нашу природу», — отметила Ольга Мазанова, учитель начальных классов школы № 8 г.Раменское.

Забота о птицах зимой — давняя традиция. Да и устроить кормушку совсем несложно. Для изготовления птичьих домиков можно использовать любой подручный материал. Главное, чтобы у кормушки была крыша, иначе корм может засыпать снегом. В качестве корма прекрасно подойдут хлебные крошки, измельченные орехи, пшеница и овес. Синицы с удовольствием будут лакомиться кусочками несоленого мяса и сала. А вот голубей лучше всего кормить в парках и во дворах, чтобы не спугнули других птиц.

В прошлом сезоне в акции приняли участие более 135 тысяч человек. Жители региона повесили свыше 19 тысяч кормушек. Акция направлена на поддержание популяций зимующих птиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.