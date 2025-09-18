Ученики из Богдановича узнали, как производят мороженое на предприятии

Ученики 4 «А» класса школы № 2 из Богдановича, победившие в проекте «Верный отличник», побывали на экскурсии на Ирбитском молочном заводе и познакомились с процессом производства мороженого, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Школьники из Богдановича, ставшие лучшим классом Свердловской области в проекте «Верный отличник» от торговой сети «Верный», отправились на экскурсию на Ирбитский молочный завод. Ребята увидели, как из обычного молока создается мороженое, и познакомились с этапами его производства — от проверки сырья до упаковки готового продукта.

На заводе детям рассказали, что молоко для мороженого проходит строгий контроль: его проверяют на отсутствие антибиотиков, охлаждают и обрабатывают перед отправкой на производство. Ирбитский молочный завод — одно из крупнейших предприятий региона, продукция которого популярна не только в Свердловской области, но и за ее пределами.

В завершение экскурсии школьники попробовали мороженое прямо с конвейера. По словам ребят, свежий десерт оказался особенно вкусным.

Для участия в проекте класс подавал заявку 8 раз, выполнял задания и занимался с родителями. Экскурсия стала для детей не только наградой за старания, но и возможностью узнать больше о профессиях в промышленности.

В этом учебном году еще 12 классов региона смогут отправиться на подобные экскурсии. Прием заявок на участие в проекте по итогам первой четверти начнется в конце октября. Подробности доступны в официальной группе проекта во «ВКонтакте» и на сайте верный-отличник.ру.

