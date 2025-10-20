Ежегодно в России проводится конкурс, в котором дети показывают навыки написания сочинений. В этом году после подведения итогов среди 46 школьников-победителей со всей страны, лучшим стал ученик 6 «В» класса школы № 8 с УИОП, Марк Веселов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

В номинации «Истории и легенды моей семьи», приуроченной к 80-летию Победы, Марк написал сочинение в стихотворной форме о своем прадедушке — Логунове Павле Илларионовиче, который погиб в Великой Отечественной войне.

С января 2002 года конкурс «Лучший урок письма» проходит по всей России при поддержке Почты России, Профсоюза работников связи России, МГУ имени М. В. Ломоносова и Союза писателей России. За 23 года существования в нем приняли участие более 2,5 миллионов школьников.

Цель почтового конкурса — развивать эпистолярный жанр и дать возможность участникам погрузиться в родную историю, почувствовать себя ее частью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.