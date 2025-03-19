Участники СВО станут резервом для полиции в Москве, заявили в Мосгордуме

Ветераны СВО станут резервом для штата полиции в Москве, заявил глава фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме Александр Семенников. По его словам, кадровые службы изучают этот вопрос, сообщает «Осторожно, Москва» .

Депутат подчеркнул, что участники СВО отличаются патриотизмом, ответственностью и дисциплинированностью, а также имеют боевой опыт.

«Конечно, нам надо создавать им этот профессиональный трек для того, чтобы они могли реализовать себя в полиции», — сказал Семенников в ходе выступления в Московской городской думе.

Ранее в Московской области стартовал прием заявок на участие в образовательной программе для участников СВО «Герои Подмосковья», которая является продолжением президентского проекта «Время героев» по переподготовке военных для госслужбы. Заявки принимают до 30 апреля.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, программа «Герои Подмосковья» востребована среди участников СВО, потому что военным важно чувствовать поддержку после возвращения с фронта.

