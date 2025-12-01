Участники СВО посетили «Щелковский биокомбинат»

В подмосковном Лосино-Петровском округе состоялась экскурсия на предприятии «Щелковский биокомбинат» в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали участники специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На «Щелковском биокомбинате» разрабатывают и выпускают вакцины для животных и другие препараты для ветеринарного применения. На производстве трудится более 600 сотрудников. Участникам экскурсии рассказали о компании, показали производственные цеха и оснащенные лаборатории, где создаются препараты.

Также участники экскурсии посетили корпоративный музей и узнали о богатой 100-летней истории предприятия. Главным итогом визита стало знакомство с актуальными вакансиями и возможностью переобучения или трудоустройства на предприятии.

«Такая программа — часть большой работы по поддержке военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни. Ее цель — помочь им адаптироваться, социализироваться и найти новую опору в жизни. Участникам спецоперации и членам их семей помогают с трудоустройством и переобучением. Для этого ведется работа с крупными компаниями во всем Подмосковье», — рассказала представитель фонда «Защитники Отечества» Московской области Юлия Шмелева.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.