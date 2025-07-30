Участники СВО Подмосковья стали финалистами национального чемпионата «Абилимпикс»

С 25 по 29 июля в Казани прошел первый национальный чемпионат «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции, в котором приняли участие более 400 человек из различных регионов страны. Мероприятие стало платформой для демонстрации профессиональных навыков и талантов военнослужащих, а также возможностью для обмена опытом и установления новых контактов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Команду региона представили четыре бойца, которые соревновались в двух из 15 компетенций. Педагоги и директора наших колледжей подготовили ребят к чемпионату, по итогам которого два представителя Подмосковья стали финалистами», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» победил Юрий Соломенцев, а в компетенции «Электромонтаж» Александр Князев. На чемпионате участники не только продемонстрировали свои профессиональные навыки, но и принимали участие в деловой программе, профориентационных встречах и экскурсиях.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в концертном зале IT-парка им. Башира Рамеева, где участники были отмечены за свои достижения и упорство.

В ведомстве отметили, что Юрий Соломенцев и Александр Князев входят в число 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве в октябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.