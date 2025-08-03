Участники СВО и срочники смогут поступать в вузы без пересдачи экзаменов

С 3 августа в России вступают в силу изменения, согласно которым срок действия результатов ЕГЭ будет приостанавливаться на период прохождения военной службы по призыву, мобилизации или участия в СВО. Соответствующий закон 23 июля подписал президент Владимир Путин, сообщает РБК .

«Заморозка» срока: 4-летний период действия ЕГЭ теперь приостанавливается на время службы.

Если выпускник сдал ЕГЭ в 2025 году (действует до 2029), но 2026-2027 служил — после демобилизации у него останется 3 года на использование результатов.

Ранее военнослужащие сталкивались с ситуацией, когда их результаты ЕГЭ «сгорали» во время службы, вынуждая заново сдавать экзамены. По данным Минобороны, только в 2024 году более 15 тыс. демобилизованных могли потерять право на поступление по старым баллам.

Выпускники 2025 года (682 тыс. человек) уже могут воспользоваться новой нормой. Вузы готовы учитывать «замороженные» баллы ЕГЭ при наборе 2026–2029 годов. Для этого военнослужащим нужно будет предоставить военный билет или справку о прохождении службы.