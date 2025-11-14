Участники спецоперации посетили предприятие с экскурсией в Реутове
Фото - © Автор фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов
Реутове состоялась ознакомительная экскурсия на предприятии ГК «Аэродизайн» в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали ветераны специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Компания ГК «Аэродизайн», основанная в Реутове в 2002 году, зарекомендовала себя как один из лидеров в сфере печати на воздушных шарах и производстве полиграфической продукции. Организация, постоянно расширяя спектр своих услуг, в 2023 году запустила уникальное для России производство латексной краски для шаров, став единственным отечественным производителем.
Активный рост предприятия формирует реальные перспективы для трудоустройства ветеранов СВО, ознакомившихся с его деятельностью, по обретению стабильной работы и успешной интеграции в экономику города.
Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.
«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.