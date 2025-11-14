Участники спецоперации посетили предприятие с экскурсией в Реутове

Компания ГК «Аэродизайн», основанная в Реутове в 2002 году, зарекомендовала себя как один из лидеров в сфере печати на воздушных шарах и производстве полиграфической продукции. Организация, постоянно расширяя спектр своих услуг, в 2023 году запустила уникальное для России производство латексной краски для шаров, став единственным отечественным производителем.

Активный рост предприятия формирует реальные перспективы для трудоустройства ветеранов СВО, ознакомившихся с его деятельностью, по обретению стабильной работы и успешной интеграции в экономику города.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.