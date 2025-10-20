Участники программы «Активное долголетие» посетили живописное село Федоскино

Красногорцы серебряного возраста, участвующие в губернаторской программе «Активное долголетие», совершили увлекательное путешествие в красивейший уголок Подмосковья. Экскурсионная программа, ставшая еще одним подарком по случаю праздновавшегося в первый день октября Дня пожилого человека, была организована при поддержке администрации городского округа Красногорск и местного отделения партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Отправляем наших долголетов в очередное удивительное путешествие — в село Федоскино. Это очень интересная программа. Несмотря на дождливую погоду, я уверен, что у них будет великолепное настроение, и вернутся они полные эмоций, впечатлений», — сказал руководитель Красногорского отделения клуба «Активное долголетие», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов, отправляя в Федоскино первый автобус с экскурсантами.

В рамках программы участники посетили Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных». Экскурсовод познакомила красногорцев с историей семьи Лукутиных — основателей фабрики Федоскинской лаковой миниатюры. Долголеты узнали о тонкостях создания уникальных изделий, о видах живописи масляными красками на папье-маше, сложившихся в конце XVIII века. В ходе экскурсии по фабрике участники губернаторского проекта рассмотрели стильные аксессуары и необычные сувениры — изысканные подарки на любой вкус.

Профессиональные художники провели для гостей мастер-класс по росписи магнитов из папье-маше акрилом в стиле «федоскинской» живописи.

Участниками проекта «Активное долголетие» является большое количество жителей городского округа Красногорск, поэтому поездки в Федоскино проводились в течение недели, чтобы все желающие могли приобщиться к этому увлекательному вояжу. Красногорцы остались довольны экскурсионной программой и выразили в своих отзывах благодарность организаторам и хранителям национальных ценностей уникальной подмосковной фабрики.

«Я уверен, что на этом останавливаться не будем. Впереди у нас еще много планов, много задач, которые нужно решать совместно. Уверен, что долголеты уже ждут новогодние праздники, потому что мы всегда готовим им сюрпризы. И новогодний, зимний сезон всегда очень насыщенный и яркий», — отметил Богдан Андриянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.