Участники хакатона Tender Hack предложили решения для Портала поставщиков

В Казани подошел к концу пятый в текущем году хакатон серии Tender Hack, нацеленный на совершенствование интерфейса, а также создание эффективных инструментов и сервисов для московского Портала поставщиков. Команды разрабатывали прототип сервиса, предназначенного для группового подбора стандартных товарных позиций по указанным характеристикам, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что казанское соревнование завершило цикл хакатонов этого года. За первенство состязались 24 команды из шести российских городов: Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Самары и Йошкар-Олы.

«Количество участников превысило 90 человек. В этот раз им нужно было создать прототип сервиса для Портала поставщиков, позволяющего с помощью искусственного интеллекта группировать одинаковые модели товаров из каталога, которые имеют разные вариации исполнения. Сейчас каталог портала насчитывает более 3,2 млн уникальных наименований, поэтому оптимизация работы с ним упростит процесс закупок для заказчиков. В частности, командам необходимо было разработать механизм определения значимых параметров для каждой категории товаров, создать систему группировки, обеспечить удобный и интуитивно понятный пользовательский веб-интерфейс, после чего протестировать и презентовать свое решение», — отметил Пуртов.

Участники представили ряд эффективных решений, доказав тем самым реалистичность гипотезы о внедрении такого сервиса в интерфейс портала. Победителем стала команда one-zero-eight из Казани.

По словам капитана one-zero-eight Анны Беляковой, в команду, представляющую сообщество студентов Университета Иннополис, входят порядка 30 человек.

«Мы часто участвуем в хакатонах разным составом, который подбирается в зависимости от задачи, чтобы прокачивать свои навыки. В этот раз в решении мы сделали упор на Data Science и смогли на выходе получить хорошие метрики», — сказала Анна Белякова.

Второе место заняла команда TEAzaurus из Университета «Сириус» (Сочи), а бронзу получили «Сынки плотника», представлявшие Казанский государственный энергетический университет.

Как подчеркнули в Департаменте информационных технологий Москвы, ценность подобных соревнований заключается в возможности быстро проверить на практике сразу несколько концепций. Участники находят нестандартные подходы к выполнению заданий и оперативно тестируют свои идеи. Наиболее удачные из них в перспективе могут быть использованы для внедрения нового или улучшения существующего функционала Портала поставщиков. Например, именно на основе прототипа, созданного в рамках одного из хакатонов, в 2022 году был запущен популярный сервис портала — бот автоматических ставок.

Хакатоны серии Tender Hack проводятся несколько раз в год и объединяют как опытных, так и начинающих разработчиков, включая студентов. В этот раз средний возраст участников составил 21 год. Для глубокого погружения в задачи программа мероприятий включает мастер-классы и консультации экспертов Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий и электронной торговой площадки «Росэлторг». Участие в борьбе за главный приз является бесплатным.

В 2024 и 2025 годах проект Tender Hack был удостоен национальной премии «Хакатоны России».

Организатором ИТ-соревнования выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Информация о состоявшихся и будущих мероприятиях публикуется на сайте.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, насчитывает более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком Портала поставщиков является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

