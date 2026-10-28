Участники «Активного долголетия» из Зарайска посетили Сергиев Посад

Участники проекта «Активное долголетие» из Зарайска побывали в Троице-Сергиевой лавре и музее христианского искусства в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участники проекта «Активное долголетие» комплексного центра «Серебряно-Прудский» из муниципального округа Зарайск посетили с экскурсией Сергиев Посад — один из духовных центров России.

Первым пунктом программы стала Троице-Сергиева лавра. Гости познакомились с архитектурой обители, основанной преподобным Сергием Радонежским в 1337 году. Экскурсовод рассказал об истории монастыря и его роли в объединении русских земель вокруг Москвы.

Затем участники поездки посетили музей христианского искусства. В его залах они рассмотрели старинные иконы, церковную утварь и расшитые облачения священнослужителей. Поездка дала возможность узнать новое, пообщаться и обменяться впечатлениями.

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