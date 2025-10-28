Участникам СВО в Ленинском провели экскурсию по программе «Промышленный туризм»

В Ленинском округе для ветеранов специальной военной операции сотрудники предприятия «ТПФ „Конструкция“ провели экскурсию в рамках программы „Промышленный туризм“. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Отношение будет особое. Они помогали нам, поэтому и мы не останемся в стороне. Поскольку у нас ходовое направление мы сможем научить как изготавливать материал, так и устанавливать», — сообщил начальник цеха «ТПФ „Конструкция“ Алексей Тарасов.

Сообщается, что в рамках презентации были продемонстрированы производственные мощности предприятия, включая цех обработки и подразделение, специализирующееся на строительных работах. На предприятии используется современное оборудование, обеспечивающее высокий уровень автоматизации и качества продукции. Проводятся программы профессиональной подготовки сотрудников, охватывающие все аспекты работы с используемыми станками и технологиями. Предприятие компенсирует расходы на проживание для сотрудников. Уровень заработной платы соответствует средним показателям по рынку.

«Данная программа является весьма полезной, поскольку не всегда имеется возможность получить исчерпывающую информацию о предприятиях. Она предоставляет наглядную демонстрацию производственного процесса и свободных вакансий. У нас есть какой-то шанс попасть в социум если мы от него отходим, то замыкаемся», — отметил бывший участник специальной военной операции Дмитрий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.