Участник «Времени героев» посетил производство СВЧ-электроники в Подмосковье

Участник образовательной программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил ведущее предприятие по выпуску СВЧ-электроники — «НПП „Исток“ им. Шокина». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня предприятие обеспечивает около 30% всей номенклатуры изделий СВЧ-электроники, выпускаемой в России. При этом компания активно развивается, инвестируя как в новые разработки, так и в развитие производственных мощностей.

«Огромное современное предприятие, выпускающее широчайший спектр продукции: от магнитов и магнитных систем до медицинского и высокоточного научно-исследовательского оборудования. На предприятии отлажен полный цикл — от разработок до выпуска конечной продукции. Интересно было не только увидеть производство, но и посмотреть, как организовано управление таким масштабным предприятием», — отметил майор.

В рамках посещения АО «НПП „Исток“ им. Шокина» Кирилл Лосунчуков ознакомился с работой предприятия и пообщался с руководством.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является губернатор Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.