Участник СВО, сидевший за расчленение соседа, выиграл Кубок Отечества в Гатчине

Участник СВО Михаил К. завоевал Кубок Отечества по армрестлингу в Гатчине. Вскрылось, что мужчина в 2016 году расчленил соседа и попал за это в колонию, сообщает «Осторожно, новости» .

В Ленинградской области проводились соревнования по армрестлингу среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Информацию о победителях вместе с поздравлениями разместил на своей странице министр спорта Калужской области Олег Сердюков 14 июля.

Он написал, что Кубок вручили Михаилу К. Боец СВО завоевал в борьбе левой и правой рукой по серебряной медали, а по сумме двоеборья стал победителем.

Вскоре пользователи Сети вычислили, что данные Михаила полностью совпадают с данными мужчины, который в 2016 году во время ссоры убил друга — Алексея Гришкина. Затем злоумышленник расчленил тело жертвы, а фрагменты выкинул в мусорный контейнер. Их нашел дворник. Вскоре убийца был задержан.

В суде он признал свою вину. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Затем Михаил подписал контракт с Минобороны, принял участие в СВО, был помилован и вернулся в спорт.

Ранее житель подмосковного города Пушкино зарезал ножом в шею знакомого, а затем расчленил труп. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.