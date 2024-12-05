Участник СВО провел урок мужества в Сергиево-Посадской школе № 19

В Сергиево-Посадской школе № 19 герой СВО провел урок мужества. У Павла Гизевского за плечами большой боевой опыт. Больше 20 лет назад он проходил службу в Чеченской Республике, выполнял боевые задачи по сопровождению колонн. Был награжден знаком «За службу на Кавказе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В октябре 2022 года ушел добровольцем на СВО, стал замкомвзвода, командиром боевой машины. Принимал участие в самых ожесточенных боях с националистами как командир штурмовой группы. Был награжден «Орденом Мужества» и медалями «За Отвагу». Демобилизовался после серьезного ранения в ЛНР.

Главная цель патриотической встречи — чтобы молодые люди получили информацию от первоисточника — непосредственного участника СВО, чтобы они знали всю правду о происходящих событиях, поняли, что сохранение мира и традиционных ценностей, за которые сейчас борются наши ребята с оружием руках, в руках их поколения. Во время урока герой наших дней рассказал ученикам и учителям о значении спецоперации, о боевых ситуациях, о большой любви к родной стране и соотечественникам, о желании защитить родных и близких людей, о мужестве и героизме сослуживцев. Он заверил, что со всеми трудностями и невзгодами помогает справляться колоссальная поддержка и вера в победу родных людей и всех россиян.

Перед школьниками, среди которых было много юнармейцев, выступил сам ветеран СВО и представитель государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Смирнова. Ребята задали Павлу Гизевскому немало вопросов — о быте в условиях спецоперации, вооружении наших солдат, ведении боевых действий. На них боец отвечал предельно честно и открыто.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.