Участник СВО попросил защитить его родителей в Подмосковье

В Подмосковье соседи издевались над семьей военнослужащего, который ушел на СВО, сообщает Telegram-канал «Русская община» .

Инцидент произошел в городском округе Пушкинский. Там живет семья, трое сыновей которой служат в зоне СВО. Соседи постоянно конфликтовали с родителями военнослужащих. Причиной для ссор стал тот факт, что семья переехала в Подмосковье из другого региона.

В какой-то момент соседи начали оскорблять и участников СВО. Один из братьев-военнослужащих попросил защитить родителей.

Представители «Русской общины» прибыли в населенный пункт и поговорили с пострадавшей семьей. Затем у них состоялся жесткий разговор с соседями. В итоге на наглых местных жителей написали заявление.

Представители «Русской общины» продолжают следить за тем, чтобы семью участников СВО больше никто не унижал.