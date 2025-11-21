Участник ассоциации ветеранов СВО провел Урок мужества для студентов «Энергии»

сегодня в 19:06

Ранее участник ассоциации ветеранов специальной военной операции Рубен Налбандян провел «Урок мужества», посвященный началу операции по разгрому немецких войск под Сталинградом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках встречи студенты подмосковного колледжа «Энергия» узнали про наступательную операцию «Уран», нацеленную на разгром немецких сил под Сталинградом. Она началась 19 ноября 1942 года. Итогом операции стала выдающаяся победа Красной армии: крупная группировка противника была взята в кольцо и полностью разгромлена. Эта победа стала точкой перелома в ходе Великой Отечественной войны.

В ходе урока студентам был показан видеоролик из проекта «Война коснулась каждого», в котором отражены ключевые события Сталинградской битвы.

Подобные мероприятия способствуют воспитанию у молодежи патриотизма и чувства гражданской ответственности, формируют жизненных ориентиров и ценностных установок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.