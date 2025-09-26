Участковый Рузского округа вышел в финал конкурса «Народный участковый-2025»

За своего кандидата жители отдали 4192 голоса, что позволило ему пройти во второй тур соревнований.

Зона ответственности участкового охватывает территорию в 75 населенных пунктов между деревнями Сытьково и Брыньково. Службу в органах внутренних дел Илья Ухарев несет с июня 2007 года.

Профессиональное образование полицейский получил в 2013 году, окончив Московский областной филиал Московского университета МВД России имени Кикотя по специальности «правоохранительная деятельность». За время службы он был отмечен медалью МВД России «За отличие в службе» третьей степени.

Следующий этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября, где победитель представит Рузский округ в борьбе за звание лучшего участкового Подмосковья. Финальный всероссийский этап конкурса состоится с 1 по 10 ноября.

В ОМВД по Рузскому округу поздравили майора Ухарева с победой на муниципальном этапе и пожелали ему дальнейших успехов в конкурсе.

«Желаю Илье Ухареву дальнейших успехов в службе и уверенной победы во втором туре конкурса! Пусть накопленный опыт, профессиональное мастерство и поддержка жителей помогут ему достичь новых высот в конкурсе,» — прокомментирвоал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.