сегодня в 16:08

Учащиеся колледжа «Подмосковье» приняли участие в мероприятии «Библиотека — мой друг»

В клинском структурном подразделении № 4 Колледжа «Подмосковье» студенческий актив совместно с заведующей библиотекой Ириной Лойко провел для первокурсников мероприятие «Библиотека — мой друг». Встреча была посвящена популяризации чтения и дала студентам возможность узнать больше о роли библиотек в истории и культуре, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

На мероприятии студенты познакомились с историей первых библиотек, их основателями и узнали множество интересных фактов. В программу также вошли интерактивные игры: в формате викторины «Своя игра» учащиеся отгадывали портреты писателей, цитаты и страны, где появились известные библиотеки.

Во второй игре «Крылатые фразы писателей» участникам нужно было составить знаменитые выражения из отдельных слов и угадать, кому они принадлежат. Победители игр получили сладкие призы.

По словам представителей колледжа, мероприятие подарило студентам заряд положительных эмоций и новые знания о культуре библиотек по всему миру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.