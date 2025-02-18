Учащихся Подмосковья пригласили поучаствовать в международной игре «1418»

Школьники и студенты Московской области могут принять участие в международной исторической интеллектуальной игре «1418», сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Игра пройдет 20 марта в формате онлайн-трансляций на русском, английском, испанском и французском языках, что позволит объединить команды из разных уголков мира. Для удобства предусмотрено 7 сессий, распределенных по часовым поясам.

В этом году вопросы будут охватывать ключевые события Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, а также стратегические военные операции 1945 года и вклад федеральных округов России и стран СНГ в Великую Победу. Для создания исторической интеллектуальной игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника, прошедшие экспертизу профессионального сообщества историков.

В пресс-службе ведомства добавили, что команды участников могут состоять из 3-10 человек, включая капитана. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. По итогам каждой из семи игр будут определены три лучшие команды, которые получат памятные призы от организаторов. Победители будут определяться на основе наибольшего количества набранных баллов, учитывающего правильность ответов и общее минимальное время, затраченное на выполнение заданий.

Зарегистрироваться на игру и узнать подробности проведения можно на официальном сайте: https://игра-1418.рф/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.