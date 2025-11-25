Учащихся Подмосковья приглашают принять участие в географическом диктанте

Стартует традиционная международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». Принять участие могут все желающие как в онлайн-формате, так и очно на специально организованных площадках. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Очный этап диктанта состоится 30 ноября, в Подмосковье будет открыто почти 200 площадок. Найти ближайшую площадку можно на сайте акции в разделе «География диктанта».

Одной из площадок станет музей-заповедник «Горки Ленинские». Диктант проведут в научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина».

«Мы впервые присоединились к просветительской акции во многом потому, что у заповедника не только богатая история, но и необычная красота природы. Мало кто знает, но у нас сохранились участки леса, не претерпевшие распахивания в прошлые века. Флора заповедника насчитывает около 459 видов сосудистых растений. По 30 видам охраняемых в Московской области растений проводится экспериментальная работа», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Онлайн-формат будет доступен на сайте dictant.rgo.ru с 30 ноября по 14 декабря, что позволит каждому выбрать удобное время для проверки своих знаний.

Участники будут отвечать на 40 вопросов за 45 минут: 10 вопросов на базовые географические знания и 30 заданий повышенной сложности. Тематика диктанта отражает ключевые юбилеи года: 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы и 500-летие освоения Севморпути. Задания составлены на основе лучших вопросов от участников конкурса РГО.

Итоги диктанта будут опубликованы на сайте Русского географического общества 21 декабря. Участникам будет выдано свидетельство в электронном виде после завершения проверки результатов по номеру бланка при запросе индивидуальных результатов.

За 10 лет проведения проекта в нем приняли участие более 4 миллионов человек из России и 136 стран. «Географический диктант» способствует популяризации отечественной географии. В 2025 году акция пройдет на 8 745 площадках.

С подробностями можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.