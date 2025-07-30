Учащихся Подмосковья приглашают поучаствовать в чемпионате по БПЛА технологиям

Открыта регистрация на Всероссийский чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота». Соревнования пройдут в начале сентября на площадке Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Принять участие в состязании могут команды школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования в составе 2-3 человек. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте до 10 августа и выбрать трек для соревнований. Соревнования будут проходить в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

Финалистами станут около 200 участников, которые в течение 3 дней будут выполнять задачи по нескольким трекам: «Доставка грузов», «Проектирование конструктора квадрокоптера», «Автономная мобильная платформа» и «Автономное прохождение лабиринта». Участников также ждут лекции и консультации от экспертов.

Специалисты «Движения Первых» разработают задания, проведут отбор участников и организуют соревновательную программу, в рамках которой учащиеся проверят свои навыки в конструировании, программировании и других сферах беспилотной авиации.

Организаторами чемпионата выступают Минпросвещения России и ДОСААФ России. Всероссийский чемпионат «Соколиная охота» направлен на популяризацию беспилотных технологий, демонстрацию возможностей развития для молодежи и решение актуальных технологических задач с участием экспертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.