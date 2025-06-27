Учащихся Подмосковья приглашают на бесплатные курсы по искусственному интеллекту

Школьников и студентов подмосковных колледжей приглашают на бесплатные государственные курсы по искусственному интеллекту в федеральном проекте «Код Будущего. Искусственный интеллект». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

МФТИ является единственным вузом среди провайдеров обучения и приглашает на программы в проекте «Код будущего. Искусственный интеллект». Этот проект является частью национального проекта «Экономика данных», в рамках которого школьники 8-11 классов и студенты СПО ИТ-направлений любого курса могут пройти бесплатное обучение программированию. Обучение проходит на образовательной платформе МФТИ онлайн, удаленно.

Посмотреть подробнее о программах Московского физико-технического института и записаться на них родителю или ребенку можно на портале «Госуслуги»:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.