Учащихся Подмосковья познакомили с достижениями атомной отрасли РФ

22 сентября в образовательных учреждениях Подмосковья прошли занятия курса «Разговоры о важном» на тему «Мирный атом. День работника атомной промышленности». Мероприятие охватило учащихся всех возрастных групп: от 1-4 классов до студентов учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Занятия были направлены на ознакомление учащихся с развитием атомной отрасли в России, концепцией «мирного атома», а также с основами работы атомных электростанций и профессиями в этой сфере. Обучающиеся узнали о структуре атома, ключевых этапах становления и современном состоянии атомной энергетики в стране, а также о значимости мирных применений ядерной технологии, таких как энергоснабжение и медицинские исследования.

Особое внимание было уделено региональному компоненту — учащиеся познакомились с городами Подмосковья, такими как Дубна, Химки, Протвино и Троицк, где расположены уникальные научные учреждения и исследовательские институты. Эти города играют важную роль в развитии науки и технологий в России, особенно в области атомной промышленности.

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию атомной промышленности России, в части школ занятия прошли с участием сотрудников корпорации «РосАтом». Также спикерами выступили представители различных организаций, таких как АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ЗиО-Подольск», НИИП и НИИ НПО «ЛУЧ». Они поделились знаниями о перспективах атомной отрасли и ее значении для будущего.

В ходе проведенных занятий у учащихся сформировался положительный образ атомной энергетики и повысилась осведомленность о научных достижениях России в области ядерных исследований. Занятия стали важной частью образовательного процесса, способствуя расширению кругозора учащихся и формированию гражданской ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.