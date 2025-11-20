Учащиеся школы искусств из Котельников победили во Всероссийском конкурсе изобретений

16 ноября учащиеся Детской школы искусств имени В. К. Андреева (г. Котельники) стали победителями I Всероссийского конкурса детского свободного конструирования «Конкурс изобретений в ЦДМ», который проходил в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Команда учащихся — Олеся Михина, Карине Айвазян, Илья Баженов и Валерия Маслова — удостоена Гран‑при в номинации «Центр впечатлений». Их проект впечатлил жюри безупречной технической проработкой и нестандартным решением. В конкурсе, посвященном творческому воплощению архитектурных идей, школьники доказали: талант и вдохновение не знают границ.

Девиз соревнования: «Раз-два-три. Строй, изобретай, твори!» — как нельзя лучше отразил его дух. Этот проект — не просто конкурс, а настоящая площадка для раскрытия внутреннего потенциала детей и молодежи. Он помогает юным участникам осваивать искусство проектной работы, учиться слаженно действовать в команде и смело воплощать самые необычные замыслы. Кроме того, мероприятие стало мостом между разными образовательными учреждениями, мастерскими и арт‑пространствами, давая им возможность обменяться опытом и вдохновить друг друга на новые свершения.

Участники соревновались в двух номинациях: «Центр впечатлений» — концептуальные проекты, вдохновляющие зрителей, и «Машина времени» — футуристические или исторические интерпретации знаменитых часов ЦДМ. Работы оценивали эксперты в области архитектуры, дизайна и педагогики, что сделало победу наших ребят еще более значимой.

«Конкурс изобретений в ЦДМ» — это не просто состязание, а праздник творчества. Победа команды открывает новые возможности для юных талантов и подтверждает: даже самые смелые замыслы могут обрести форму и стать реальностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.