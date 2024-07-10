Учащиеся Подольска узнали о семейных традициях в Древней Руси

Для ребят летнего лагеря «Радуга» школы № 3 городского округа Подольск прошла литературная мозаика «Семья — это чудо и райская сказка». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники узнали о семейных традициях в Древней Руси, появлении имен, отчеств и фамилий, как в старину называли родственников, что такое семейные династии, почему Александр Пушкин гордился своей родословной и как нарисовать родовое дерево.

Участники активно отвечали на вопросы в игре «Кто ты такой?», основанной на известной считалочке «На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич…», в конце которой задается вопрос: «Кто ты будешь такой?». Дети с гордостью говорили о себе «я сын», «я дочь» и называли свое имя.

После знакомства с книжной выставкой «Маленькие рецепты большого семейного счастья» дети сделали аппликацию символа Дня семьи, любви и верности, которое отмечается в начале июля — «Ромашку».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.