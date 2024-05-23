Учащиеся Подмосковья показали, как работать с Word на чемпионате «Абилимпикс»

На площадке Серпуховского колледжа прошли соревнования Х Московского областного чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Конкурсанты продемонстрировали свое умение работать с программой Word, форматируя текст и используя разные шрифты. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

По итогам первого дня соревнований победители были награждены медалями. Первое место занял Ярослав Лавров из Демиховского лицея Орехово-Зуевского округа, второе место досталось Дмитрию Потылицыну из лицея № 4 округа Красногорск, а третье место занял Иван Немов из СОШ № 29 округа Мытищи.

В соревнованиях приняли участие школьники и студенты из различных образовательных учреждений Московской области. Они показали свое мастерство в работе с текстом и программными инструментами. За отведенное время участникам необходимо было отформатировать 4 страницы текста, используя разные шрифты и элементы вставки.

Первый соревновательный день показал высокий уровень подготовки конкурсантов. Школьники из пяти общеобразовательных учреждений и студенты из 16 вузов и ссузов успешно справились с заданием.

Соревнование «Абилимпикс» является важным событием для людей с ограниченными возможностями здоровья, оно позволяет продемонстрировать свои навыки и способности, а также способствует развитию инклюзивного образования и повышению профессионализма в работе с текстом и компьютерными программами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.