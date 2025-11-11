Учащиеся Подмосковья отметили День экономиста

В День экономиста, который отмечается в России 11 ноября, «Навигаторы детства» совместно со студентами профильных учреждений среднего профессионального образования региона организовали ряд профориентационных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию и студенты экономических специальностей провели мастер-классы «Финансовый конструктор» для учеников 7–9 классов. В рамках занятий участники узнали об основах рационального финансового планирования и научились грамотно распределять собственные средства.

Кроме того, активисты совместно с советниками организовали интеллектуальные игры «Экономический квиз» и кейс-чемпионаты «Решение бизнес-задач». В ходе этих мероприятий учащиеся анализировали реальные ситуации, основанные на опыте известных компаний и бизнес-идей.

Также состоялся круглый стол на тему «Экономика России: история и перспективы», в котором приняли участие преподаватели, студенты и эксперты экономической сферы. Участники обсудили современные вызовы, перспективы карьерного роста и получили профессиональные рекомендации от ведущих экономистов региона.

Мероприятия прошли успешно и способствовали повышению интереса к профессиям в сфере экономики среди молодежи.

