Учащиеся Подмосковья могут присоединиться к Всероссийскому конкурсу сочинений

Стартовал Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций. Конкурс пройдет в 3 этапа. Первый этап завершится 20 сентября. Муниципальный этап продлится до 30 сентября. Финальный этап пройдет до 11 октября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проводится среди 4 возрастных групп: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы и студенты СПО. Тематические направления охватывают широкий спектр культурных и научных тем, отмечая значимые юбилеи и важные события в истории России, такие как: Год семьи, 300-летие Российской академии наук, 260-летие Эрмитажа и 190-летие со дня рождения Д. И. Менделеева. Эти темы отражают богатую культуру и научные достижения России. Темы меняются ежегодно, отражая важные события культуры, науки, общественной жизни в нашей стране и в мире.

Жанры конкурсных работ включают рассказ, сказку, письмо, дневник и заочную экскурсию, каждый из которых предлагает уникальный способ выражения творческого потенциала участников.

Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.